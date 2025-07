Solo 9mln (subito) per Lucca: come cambia il mercato del Napoli

vedi letture

Dopo una lunga pausa di riflessione, il Napoli sembra aver scelto. Tutto su Lorenzo Lucca. E gli ultimi dettagli che trapelano sull'operazione messa in piedi con l'Udinese probabilmente spiegano anche il perché. Il Napoli pagherebbe solo 9mln di euro per il prestito oneroso (e 26mln di euro di obbligo) a cui vanno aggiunti dei bonus (in definizione) ma non semplici da definire (e da raggiungere) per un giocatore che non partirà di certo titolarissimo pur essendo apprezzatissimo da Antonio Conte.

Un investimento che complessivamente è più o meno la metà di quello che servirebbe per Darwin Nunez tra cartellino e ingaggio e che per quest'anno sarebbe addirittura minimo, forse persino coperto da un addio di Giovanni Simeone. Spostando l'investimento per la maggior parte al prossimo anno, quando magari potrà essere coperto dalle tante cessioni con diritto/obbligo, il Napoli può creare ulteriore liquidità per chiudere le tante operazioni in piedi e che probabilmente in parte non immaginava arrivassero a queste cifre. A partire da Dan Ndoye e Vanja Milinkovic-Savic, altre due richieste di Conte per alzare il livello complessivo.