Rocchi ed il 'Gioca Jouer', Repubblica: "Il codice segreto per influenzare il VAR"
Secondo quanto riportato da La Repubblica, esisterebbe un linguaggio gestuale preciso utilizzato in sala VAR da Rocchi: mano alzata per indicare “non intervenire”, pugno chiuso per suggerire “intervieni”. Un metodo che, se confermato, solleverebbe interrogativi pesanti sulla regolarità delle decisioni arbitrali e che qualcuno con ironia chiamava 'Gioca Jouer' come il celebre ballo di Claudio Cecchetto.
Nel mirino degli inquirenti anche l’episodio di Udinese-Parma del 1° marzo 2025. In quella circostanza, il VAR Daniele Paterna, oggi indagato per falsa testimonianza, inizialmente sembrava orientato a non assegnare un calcio di rigore. Poi il cambio improvviso: dalle immagini audio-video si coglie chiaramente il momento in cui si domanda “È rigore?”, per poi segnalare all’arbitro Maresca un possibile penalty, invitandolo alla revisione al monitor. Una svolta che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stata influenzata da una “bussata” esterna, attribuita proprio a Rocchi. Una pratica che, se accertata, risulterebbe totalmente fuori dalle regole.
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