Ultim'ora Lukaku verso l'addio, c'è l'indizio: ADL ha fissato il prezzo per la cessione

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Ora al Mondiale col Belgio, Lukaku può lasciare Napoli a fine stagione. De Laurentiis ha fissato il prezzo per la sua cessione

Servono circa 10 milioni di euro per convincere il Napoli a lasciar partire Romelu Lukaku. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già fissato la valutazione del cartellino del centravanti belga, arrivato in azzurro nell’estate 2024. Il giocatore, che nel finale di stagione ha mostrato un progressivo allontanamento dall’ambiente partenopeo, si prepara ora a disputare il Mondiale con la sua Nazionale. In attesa di eventuali offerte, le pretendenti sono avvisate: la cifra richiesta è chiara e rappresenta la base di partenza per qualsiasi trattativa. L’idea del club è quella di non svendere il giocatore e di attendere eventuali rilanci sul mercato estivo.

Lukaku, valutazione fissata dal Napoli: futuro incerto

Le possibili pretendenti di Lukaku restano dunque alla finestra, anche se non è escluso che Massimiliano Allegri possa valutare l’idea di trattenerlo in rosa qualora si aprissero scenari favorevoli. Va ricordato, si legge, che il Napoli ha investito circa 30 milioni di euro per acquistarlo nell’estate 2024. La stagione del centravanti è stata fortemente condizionata da un lungo infortunio alla coscia, che gli ha permesso di collezionare soltanto sette presenze, per un totale di 64 minuti giocati e un gol con la maglia del Napoli di Antonio Conte. Il futuro dell’attaccante belga resta quindi aperto, in attesa di offerte concrete. Come sottolineato dagli addetti ai lavori, la situazione sarà definita solo nei prossimi mesi di mercato.