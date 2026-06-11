Manna ha l'accordo con Gila per un quinquennale: l'ultima parola sarà di Allegri

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Secondo Il Mattino, "De Laurentiis non pagherà mai 30 milioni per Gila, difensore in scadenza di contratto"

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva, ma molto dipenderà dalle valutazioni che il nuovo tecnico farà durante il ritiro estivo. In particolare, sotto osservazione ci sarà il reparto arretrato, dove diversi profili sono chiamati a giocarsi una maglia. Secondo quanto riportato da Il Mattino, le scelte definitive in difesa non sono ancora state prese e tutto dipenderà dalle risposte che arriveranno dal campo. Il quotidiano sottolinea infatti che "se Allegri dovesse avere dubbi tra i vari Beukema, Marianucci e Rafa Marin, è pronto Mario Gila della Lazio".

Napoli, Gila resta il piano B: Allegri valuterà la difesa, ma lo spagnolo aspetta gli azzurri

Il centrale spagnolo, da tempo accostato al club azzurro, avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento. Sempre Il Mattino rivela che "Gila ha da tempo detto di sì al corteggiamento di Manna", ma la trattativa resta tutt'altro che semplice a causa delle richieste della Lazio. Il principale ostacolo è rappresentato dalla posizione di Claudio Lotito, poco propenso a privarsi del difensore e, soprattutto, a rafforzare una diretta concorrente. "Lotito non ci pensa affatto a iniziare con uno sgarbo il suo rapporto con Gattuso", scrive il quotidiano, facendo riferimento al nuovo corso tecnico biancoceleste.

Gila-Napoli, c'è l'accordo sulla base di un quinquennale

Dal canto suo, il Napoli non sembra intenzionato a partecipare ad aste. Secondo Il Mattino, "De Laurentiis non pagherà mai 30 milioni per un difensore in scadenza", motivo per cui l'eventuale svolta potrebbe arrivare soltanto da una presa di posizione del calciatore. La carta vincente degli azzurri, infatti, potrebbe essere la proposta contrattuale. Il club partenopeo sarebbe pronto a offrire a Gila un accordo di lungo periodo e un sensibile adeguamento economico. Come evidenzia ancora Il Mattino, "qui è atteso da cinque anni di contratto a quasi il doppio di quello che prende alla Lazio: 2,6 milioni di euro".