Accordo col Napoli? Allegri si fa una risata: "Io toglierei la notizia..."

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Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport a margine del Premio Giovanni Galeone che sta andando in scena in questi minuti a Pescara.

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport a margine del Premio Giovanni Galeone che sta andando in scena in questi minuti a Pescara. Le parole dell'oramai ex allenatore del Milan sono dirette soprattutto al suo maestro, con una battuta finale anche in merito al Napoli. L'accordo con la società azzurra per il dopo Antonio Conte, ricordiamo, è oramai in dirittura d'arrivo. Allegri nelle prossime ore firmerà un contratto biennale con opzione per la terza stagione.

Si sentiva spesso con Galeone… Cosa vi sareste detti di questo momento turbolento? "Avremmo sorriso, come abbiamo fatto spesso. Mi avrebbe rimproverato su qualcosa sicuramente, ma il ricordo me lo porto dentro. Purtroppo è mancato troppo presto, mancherà a me e a tutto il calcio".

Ha giocato anche a Napoli con lui… Come avrebbe commentato le voci delle ultime ore? "Non lo so, so che in un certo momento mi ha mandato un messaggio lo scorso anno dicendomi 'mi raccomando che non ti venga voglia di smettere perché non è ancora il momento'. Poi ci siamo visti per l'ultima volta a Udine".

Abbiamo scritto in questi minuti dell'accordo oramai raggiunto con il Napoli per il prossimo anno... "Io toglierei la notizia… (ride, ndr) Sono qua per parlare di Galeone, non per parlare di altre cose. Sono qua e mi voglio godere la giornata, poi tornerò a casa".