McTominay osservato del Real: un grande Mondiale può aumentare l'interesse

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Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, il Napoli è consapevole che le prestazioni di McTominay potrebbero alimentare le sirene di mercato

Il Mondiale per Club rappresenterà una vetrina importante per molti dei protagonisti del calcio internazionale e, in casa Napoli, c'è particolare attenzione attorno al futuro di Scott McTominay. Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, il Napoli è consapevole che le prestazioni del suo numero uno a centrocampo potrebbero alimentare ulteriormente le sirene di mercato. Nell'articolo si legge che "McTominay non ha ancora rinnovato con la società azzurra ed è già al centro di parecchie voci di mercato: in particolare sul presunto interessamento per lui del Real Madrid".

Napoli, McTominay osservato speciale: il Mondiale può accendere il mercato

Un'attenzione che potrebbe crescere proprio grazie alla ribalta internazionale. Sempre Repubblica sottolinea infatti che "un exploit dello scozzese rischia di aumentare in modo esponenziale le attenzioni nei suoi confronti di altri top club" e che, per il Napoli, "è stato un peccato non riuscire a blindarlo ufficialmente prima della partenza per gli Usa".

McTominay, Napoli non teme brutte sorprese

Nonostante le indiscrezioni, però, il club azzurro mantiene la calma e guarda con fiducia ai prossimi mesi. Il quotidiano evidenzia come la società di Aurelio De Laurentiis non sia particolarmente preoccupata da possibili assalti di mercato. "Ma il Napoli non teme brutte sorprese e si avvicina al Mondiale con una certezza: comunque vada, per il club di De Laurentiis sarà un successo"