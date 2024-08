Se Percassi è un genio per Brescianini, ADL è la reincarnazione di Einstein per McTominay

Un colpo nato probabilmente nelle stesse ore in cui Brescianini sosteneva le viste mediche, una clamorosa possibilità che il Napoli ha scelto di sfruttare

Esiste una solo spiegazione plausibile, una sola via d’uscita al club: che nelle ultime ore sia nata un’occasione inattesa di prendere un profilo di maggiore spessore. Lo scrivevamo su Tuttonapoli a poche ore dall’incredibile vicenda Brescianini, che aveva lasciato perplessi addetti ai lavori e tifosi per quell’affare sfumato incredibilmente, dopo le visite mediche sostenute col Napoli dal calciatore.

"L’occasione in questione porta in casa Manchester United, allo scozzese Scott McTominay, che sarebbe un profilo di tutt’altro prestigio rispetto al promettente Brescianini” è un altro passaggio di quell’articolo, che si è rivelato ripercorrere esattamente la strategia del Napoli. Un colpo nato probabilmente nelle stesse ore in cui Brescianini sosteneva le viste mediche, una clamorosa possibilità che il Napoli ha scelto di sfruttare, anche a costo di far arrabbiare la piazza momentaneamente, per poi prendersi una clamorosa rivicinta.

“L’Atalanta soffia Brescianini al Napoli, Percassi è un genio” si diceva nei vari commenti dopo la notizia. A distanza di quindici giorni, però, le valutazioni non possono che cambiare. O comunque, se Percassi è un genio per aver preso il pur Bravo (cit.) Brescianini, allora De Laurentiis è la reincarnazione di Einstein per essere riuscito a strappare al Manchester United uno dei giocatori simboli. Scott McTominay è stata quell’occasione di mercato che il Napoli ha saputo cogliere, anche col coraggio di andare a spendere oltre 30 milioni a dispetto dei 13 che avrebbe investito per l’ex Frosinone. Il club è stato in grado di trasformare una figuraccia epica sul piano mediatico, in un affare colossale. Chapeau.

