Manna può trasformare una figuraccia epica in un affare colossale

Dovesse riuscire il diesse a completare la doppia operazione in Premier, avrebbe trasformato una figuraccia epica in un affare colossale

Una figuraccia, sul piano mediatico, con pochi precedenti. Il caso Brescianini è sicuramente un duro colpo da digerire per il Napoli, che va ad alzare ancor di più la tensione dopo le parole di Antonio Conte dopo il Modena, col tecnico che richiamava la società a fare il proprio dovere sul fronte mercato. Programmare le visite mediche di un calciatore, per l’appunto Brescianini, e poi provare a cambiare i termini di un accordo già raggiunto non è indice di grande programmazione. A prescindere dal valore assoluto del calciatore, che per alcuni media è diventato un fenomeno dopo il passaggio sfumato al Napoli, con l’Atalanta che ha saputo approfittare della fase di stallo.

C’è però la possibilità di ribaltare questa situazione, perché il calciomercato è fatto di ragioni che la ragione non conosce. Esiste una solo spiegazione plausibile, una sola via d’uscita al club: che nelle ultime ore sia nata un’occasione inattesa di prendere un profilo di maggiore spessore. Le prossime ore ci diranno se è così, ma le voci che sono arrivate dall’Inghilterra sembrano confermare questa situazione.

L’occasione in questione porta in casa Manchester United, allo scozzese Scott McTominay, che sarebbe un profilo di tutt’altro prestigio rispetto al promettente Brescianini. Costa tanto, segna tanto, ha un contratto in scadenza che potrebbe però favorire il lavoro di Manna. Che con Gilmour sta pensando ad un nuovo scozzese da regalare ad Antonio Conte, che sogna una mediana in versione Braveheart. Dovesse riuscire il diesse a completare la doppia operazione in Premier, avrebbe trasformato una figuraccia epica in un affare colossale. Attendiamo e poi si tireranno le somme.