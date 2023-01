Spalletti a Mediaset: "C'è delusione. Gara era in gestione, ma non l'abbiamo chiusa ed è arrivato l'episodio"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta con la Cremonese e l'eliminazione dalla Coppa Italia è intervenuto ai microfoni di Mediaset

TuttoNapoli.net

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta con la Cremonese e l'eliminazione dalla Coppa Italia è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Siamo dispiaciuti, c'è tanta delusione. Noi dobbiamo sempre passare dalla gestione della partita, della palla, e non siamo stati così bravi come lo si è di solito. Ma poi la partita era in completa sicurezza perché loro, a parte qualche pallata sugli attaccanti, non riuscivano a far tanto. Abbiamo subito gol in una situazione in cui abbiamo perso due palle in uscita. Poi abbiamo preso due gol, sprecando diverse occasioni, ma purtroppo funziona così. Quando metti in discussione una partita che era in gestione poi diventa complicato".

E' una sconfitta che paradossalmente può far bene per capire che nessuna gara è scontata? "Tutti i calciatori conoscono la storia delle partite nel calcio in generale. Anche gli altri ottavi di finale: due sono stati decisi ai supplementari, l'Inter ha ribaltato all'ultimo col Parma. Quindi si sa, per l'esperienza che abbiamo e per quello che si vede nel calcio, è una cosa evidente. Se non riesci a ripetere la tua qualità in tutte le partite poi il risultato va in discussione perché anche gli altri giocano e hanno possibilità importanti. Se poi gli gira pure l'episodio ti mettono in difficoltà".