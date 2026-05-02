Un punto importante per la Champions

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Il palo di Politano grida vendetta

Un punto che serve a mantenere il Como lontano e che serve a dare la certezza che questa squadra sa anche soffrire e se nel finale Politano la mette dentro staremo a raccontare di una grande vittoria. Un primo tempo vivace. Il Como gioca il Napoli ci prova con Alisson. I primi minuti sono belli e il Napoli risponde colpo su colpo. Il Como sfiora il vantaggio con Douvikas lanciato a rete con Savic e Rrahmani che incredibilmente salvano. Alisson sulla fascia mette paura alla difesa lariana ma poi il Napoli sotto porta è inconcludente. Il Napoli ci prova anche di testa, la palla di McTominay esce alta sopra la traversa. La seconda occasione d’oro per il Como arriva con l’ennesima ripartenza. Il solito Nico Paz che imbecca Diao tutto solo ma Milinkovic esce a valanga e anticipa il giocatore del Como salvando un gol fatto. Nel finale il Como alza la pressione ma la difesa azzurra riesce a tenere.

Nella ripresa la gara resta vivace. Il Napoli si vede un po’ di più anche se il Como mantiene il pallino del gioco e pressa. Il Como rischia di passare con un po’ di fortuna, Da Cunha tira in area e Buekema devia: Savic salva. Il Napoli alza il baricentro e trova una bella palla centrale per McTominay che sale e ci prova la palla esce sull’esterno. Conte cambia qualcosa e la seconda occasione capita a Politano. Il Como vorrebbe il rigore ma Politano riparte veloce e da fuori area ci prova. La palla bacia il palo con il portiere battuto. Nel finale succede poco e alla fine il Napoli porta un punto a casa importantissimo per blindare la Champions.