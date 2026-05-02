Polemiche a Pescara, Insigne replica al tecnico: "Rigore non calciato? Sono basito!"

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Era l'80', il risultato sullo 0-0 e un gol (e la seguente vittoria) avrebbero potuto garantire almeno i playout al club abruzzese.

Ore di polemiche a Pescara, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, dopo il rigore sullo 0-0 di Pescara-Padova che non è stato tirato da Lorenzo Insigne, ma dal giovane Russo che non l'ha concretizzato e la sconfitta finale che quasi condanna la squadra alla C. Era l'80', il risultato sullo 0-0 e un gol (e la seguente vittoria) avrebbero potuto garantire almeno i playout al club abruzzese.

"Ci sono i rigoristi, poi chi se la sente li batte. Non posso intervenire dalla panchina su qualcosa che accade in mezzo al campo. Evidentemente Insigne non se la sentiva di tirarlo" ha detto il tecnico del Pescara Gorgone, ma Lorenzo Insigne ha voluto rispondere a queste dichiarazioni tramite i propri profili social: "Sinceramente sono basito dalle dichiarazioni apprese nel post partita, dalle quali mi dissocio completamente, riguardo al rigore non tirato. Chi vive lo spogliatoio ogni giorno sa bene che certe decisioni nascono in un contesto preciso, fatto di rispetto, responsabilità e dinamiche di squadra che meritano di essere comprese prima di essere giudicate pubblicamente. Mi dispiace leggere parole che rischiano di creare confusione tra noi e soprattutto tra voi tifosi, che meritate chiarezza e verità. Da parte mia, ho sempre messo e continuerò a mettere il bene della squadra al primo posto, senza esitazioni".