Como-Napoli 0-0, le pagelle: Conte va per il pari, Rrahmani e Milinkovic lo salvano. Che sfortuna Politano!
Milinkovic-Savic 6 - Subito un brivido con l’uscita su Douvikas, poi la chiusura disperata su Diao che batteva a colpo sicuro. Bella risposta sulla conclusione velenosa di Baturina.
Beukema 6,5 - Torna titolare per l’assenza di Olivera e non demerita, giusto qualche piccola sbavatura in costruzione.
Rrahmani 7 - Pronti via e salva sulla linea sul tiro di Douvikas con la porta ormai sguarnita. Alla fine con lui in campo il Napoli non prende gol. Dall’80 Spinazzola sv.
Buongiorno 6,5 - Cliente tosto per lui, con Diao che accelera e lo mette in difficoltà. Non sempre pulito ma alla fine riesce a portare a casa la missione di non prendere gol.
Politano 6,5 - Si dà molto da fare e non spreca i pochi palloni che arrivano. Avrebbe meritato il gol col sinistro a giro che colpisce il palo.
Lobotka 5 - Si trova sempre in inferiorità ed arriva spesso in ritardo sbagliando qualche scelta che non è da lui.
McTominay 6 - Ci prova subito con un paio di incursioni. Al 78’ ha una grande occasione, ma non inquadra la porta.
Gutierrez 6 - Poca spinta, con Conte che gli affida prettamente compiti difensivi. Grande l'imbucata per McTominay al 78’ che mette lo scozzese in porta.
De Bruyne Sv - Il Napoli ha poco possesso e le sue qualità non possono emergere. Difficile dargli un voto, anche per una questione di rispetto. Dal 60 Anguissa 6 - Entra a fare un pochino di legna.
Alisson Santos 6,5 - Parte forte cerca anche il tiro, ma gli spazi sono pochi. Quando arriva qualche pallone, prova comunque a fare qualcosa.
Hojlund 5,5 - Prova a lavorare qualche pallone sporco, ma anche per lui con questo atteggiamento è dura. Ritarda qualche passaggio in ripartenza.
Conte 6 - L'obiettivo Champions è raggiunto, ma la prestazione è davvero una delle più noiose della stagione.
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