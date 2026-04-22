Clamoroso Tmw - Incontro Napoli-Maresca a Londra: tutti i retroscena
Qualche giorno fa, a Londra, si è tenuto un incontro tra Enzo Maresca, reduce dall’esperienza al Chelsea, e alcuni emissari del Napoli. Al centro del confronto, la possibilità di un futuro del tecnico in azzurro, scenario che però resta legato a diverse condizioni ancora da chiarire. La disponibilità di massima c'è, ma tutto dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane, inclusa l’eventuale mossa del Manchester City, che segue con interesse l’ex Parma. La situazione appare quindi fluida, con più incastri ancora da definire prima di arrivare a una decisione concreta. Lo riferisce Tuttomercatoweb.
Il nodo panchina e le richieste di Conte
Gran parte delle valutazioni ruota attorno alla posizione di Antonio Conte, attualmente sotto contratto con il Napoli ma non pienamente convinto di proseguire in azzurro. È evidente che ci sarà un incontro con De Laurentiis alla fine della stagione, durante il quale verranno richieste garanzie precise e continuità progettuale rispetto al passato recente. Tradotto, serviranno investimenti significativi per tornare a competere per lo Scudetto, obiettivo sfumato quest'anno. Resta però il dubbio sulla volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di sostenere certe spese, anche alla luce della possibile scelta di puntare su un profilo capace di valorizzare i giovani più che affidarsi esclusivamente ai grandi nomi.
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