ADL compie gli anni: gli auguri della SSC Napoli con regalo speciale

"Compleanno speciale in casa azzurra. Aurelio De Laurentiis compie 76 anni. Al Presidente vanno gli auguri affettuosi del capitano Giovanni Di Lorenzo a nome di tutta la squadra". Lo si legge sul sito ufficiale del club azzurro. Regalo speciale per Adl, ieri scatenato sul palco per la premiazione. Due scudetti in due anni solari tondi per il patron azzurro.

Queste alcune delle sue parole oggi a Radio CRC: "Champions? Non posso promettere nulla. Il Napoli c'è, è forte e crescerà sempre di più. Abbiamo due problemi importanti ora, però, ovvero il centro sportivo e lo stadio: due tasselli che porteranno via fatica, denaro ed investimenti. Per il centro sportivo dobbiamo assolutamente iniziare i lavori a settembre, perché dobbiamo lasciare Castel Volturno: Coppola è stato fin troppo gentile. Non è facile individuare il territorio".