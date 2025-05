De Bruyne a un passo dal Napoli! Romano: "Offerta da 27mln! La data delle visite mediche..."

Il Napoli ha appena vinto il suo quarto scudetto e ora può completamente concentrarsi sul fronte del calciomercato, dove comunque gli azzurri avevano già iniziato a muoversi nelle scorse settimane, sapendo quanto sia importante pianificare per tempo la stagione successiva. Il colpo dell'estate potrebbe essere lo svincolato Kevin De Bruyne, che sembra essere molto vicino come riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano tramite Matteo Moretto sul suo canale YouTube:

"Il nome più importante, su cui il Napoli sta lavorando da ormai due mesi, è quello di Kevin De Bruyne. Il Napoli si sente pronto ad affondare il colpo, De Bruyne è molto vicino e la trattativa è in fase avanzata. L’accordo economico, che era già stato raggiunto verbalmente negli ultimi giorni, è stato rivisto per motivi fiscali. Il pacchetto completo dei 25-27 milioni di euro netti per due anni con opzione per il terzo attivabile del Napoli, resta tale. C’è però una suddivisione diversa dello stipendio per delle situazioni fiscali che favorirebbero il calciatore. De Bruyne guadagnerebbe intorno ai 6 milioni di euro netti per le prime due stagioni, il terzo anno ne guadagnerebbe 5, ma rispetto alla precedente proposta ora ci sono 10 milioni di euro alla firma. Manca davvero pochissimo, anche dal punto di vista familiare il belga ha sciolto ogni riserva. Il Napoli sta già ragionando su quando e dove fare le visite mediche, potrebbe addirittura svolgerle la prossima settimana a Londra. Da prassi il Napoli le fa svolgere a Roma, ma De Bruyne potrebbe svolgere le vistie mediche a Londra tra martedì e mercoledì, giorni in cui la trattativa si potrebbe chiudere definitivamente. Sullo sfondo ci sono i Chicago Fires che attendono una risposta, ma quest’opzione sta perdendo forza”.