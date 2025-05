“Cose da terzo mondo!”, il leghista Vice-Pres. Senato attacca Napoli, ma cita dati errati

Gianmarco Centinaio, leghista e vicepresidente del Senato, ha scritto alcune frasi sui suoi profili social che hanno fatto adirare e non poco il pubblico napoletano. Centinaio sul suo profilo Facebook ha commentato così i festeggiamenti scudetto dei partenopei: "120 feriti. Aggressioni, coltelli, rapine e pistole. Qualcosa non funziona. E per fortuna hanno vinto altrimenti sarebbe scoppiata la guerra civile". Poi in risposta al commento di un utente: "Guardi che a Napoli ci sono andato spesso ed è una bella città, però quello che è successo è da Terzo Mondo! Colpa di tutti i napoletani? Ovvio no! Ma è successo e non si può ignorarlo. E non mi si venga a dire che ovunque succedono queste cose...".

Come si può facilmente dedurre, la rabbia degli utenti che gli hanno replicato sta nel fatto che i dati riportati dal vicepresidente del Senato sono privi di fondamento. Centinaio non cita la fonte da cui avrebbe tratto i numeri circa i feriti e le aggressioni, nessun organo di informazione oggi ha riportato di particolari disguidi durante i festeggiamenti. Anche il giornalista napoletano Ciro Pellegrino si è attivato sui suoi canali social per smentire la fake news: "Il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, esponente della Lega, ha dichiarato che a Napoli, durante la festa scudetto, ci sarebbero stati 120 feriti. Non è vero. C'è un numero che si avvicina a quello del leghista: rappresenta le persone si sono rivolte ai presidi di primo soccorso. Non è stata una ecatombe, insomma. C'erano anche casi di indigestione, svenimenti, cadute, roba da folla, non da guerriglia urbana.

I codici rossi e gialli? Appena 61 su mezzo milione di persone in strada nella sola Napoli, poco più dello 0,01% (i dati sono della Prefettura). Il Cardarelli, ospedale principale della città, è stato chiaro: nessun accesso per eventi violenti. Ma il tema non sono i numeri. Sono le parole, orribili, di Centinaio: «Meno male che hanno vinto, sennò era guerra civile». Fossi io nella Lega eviterei di usare la guerra come metro. Altrimenti dovremmo chiedere al loro capo politico di recarsi a Gaza o in Ucraina e relazionare cosa sono guerre e bombe. Non sentivo etichettare quel che accade qui come «terzo mondo» da un po'. Che dire, saranno contenti i dirigenti della Lega in Campania, viste le imminenti Elezioni Regionali".