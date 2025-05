Alvino: "Diffidate da chi ha già assegnato lo scudetto al Napoli, mette solo pressione!"

Al Napoli mancano altri 7 punti per conquistare matematicamente il quarto scudetto, il giornalista Carlo Alvino si scaglia su X su chi ha già assegnato il tricolore agli azzurri, pubblicando la prima pagina della Gazzetta: "Diffidate da chi (dichiaratamente di fede NON napoletana) ha già assegnato lo scudetto al Napoli. È un giochino perverso al quale NON dobbiamo partecipare. Mette solo pressione su pressione.

E badate bene non si tratta di una questione scaramantica, ma di un’attenta analisi del momento, con 9 punti ancora in palio, con la squadra più forte d’Italia che ti insegue, con l’emergenza infortuni che non ti abbandona e con la storia del calcio che insegna che solo con l’aritmetica certezza si possono alzare le braccia al cielo per festeggiare e titolare 'Napoli è tuo'… quindi massima concentrazione, tutti uniti, poche chiacchiere, zero critiche e ricordiamoci che un sogno non diventa realtà con la magia; ci vuole sudore, determinazione e duro lavoro! Questo siamo noi! Questo è il Napoli di Antonio Conte! Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!".