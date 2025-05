Palmeri sicuro: "La vittoria della Roma consentirà lo scudetto al Napoli e il sorpasso nei titoli"

La scorsa giornata di campionato, quella che ha visto la Roma battere l'Inter 1-0 a San Siro e il Napoli sorpassare i nerazzurri in classifica grazie alla vittoria contro il Torino, potrebbe essere decisiva ai fini dello scudetto.

Il giornalista di fede interista Tancredi Palmeri nè è convinto e commenta così su X: "È davvero singolare che la vittoria della Roma sull’Inter che consentirà materialmente al Napoli di vincere lo scudetto, farà anche in modo che per la prima volta in un secolo preciso di storia il Napoli sopravanzi la Roma nella classifica degli scudetti".