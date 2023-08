Alvino: "Il vero motivo dell'annullamento della conferenza, ma a noi piace creare i gialli..."

E' saltata la conferenza stampa pre Napoli-Sassuolo di Rudi Garcia. A spiegarne i motivi è il giornalista Carlo Alvino su Twitter

E' saltata la conferenza stampa pre Napoli-Sassuolo di Rudi Garcia. A spiegarne i motivi è il giornalista Carlo Alvino su Twitter: "Una conferenza annullata per dei lavori in sala stampa non ultimati in tempo solo a Napoli diventa un giallo e argomento di discussione e critica. Rudi Garcia parlerà regolarmente prima del match alla Tv che detiene i diritti ed in conferenza stampa a fine partita. Nessun giallo e nessuna “paura” di parlare dopo che è sfumato l’acquisto di Veiga. Ma a nuje ce piace accussì. Vero?".