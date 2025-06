Arriva la medaglia celebrativa dello Scudetto: è online in prevendita

Arriva la medaglia celebrativa dello scudetto del Napoli. La Zecca dello Stato celebra il quarto tricolore della SSC Napoli con una medaglia ufficiale in argento 925‰. Un simbolo unico per ricordare una stagione indimenticabile, come fa sapere il club azzurro sul proprio sito ufficiale. Già tantissime le persone in coda virtuale per poterla acquistare. Ecco l'annuncio del club: