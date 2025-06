Foto "Istruzioni per un funerale: il morto deve essere morto": la vendetta social della Sampdoria

"πΌπ‘ π‘‘π‘Ÿπ‘’π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘– π‘π‘’π‘Ÿ 𝑒𝑛 π‘“π‘’π‘›π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘™π‘’: 𝑖𝑙 π‘šπ‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘œ 𝑑𝑒𝑣𝑒 π‘’π‘ π‘ π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘šπ‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘œ": la Sampdoria celebra così la salvezza su Instagram, con un post condiviso della Sampdoria congiuntamente alla nota azienda funebre Taffo, che ormai da anni sta spopolando sui social. Il riferimento è appunto ai tifosi del Genoa che lo scorso 13 maggio, dopo la gara contro la Juve Stabia che aveva sancito la retrocessione in Serie C della Sampdoria, avevano inscenato funerali in città alla formazione ligure, che ha visto però la sentenza del campo ribaltata dal caos Brescia.

Come noto, la penalità inflitta alle Rondinelle a seguito di inadempienze finanziare, ha riscritto la classifica di Serie B, con le stesse retrocesse al terzultimo posto, e Frosinone, Salernitana e Sampdoria rialzate di una posizione. Che per i liguri è valsa la disputa del playout contro i campani, spareggi poi vinti ieri.