Politano, gesto di solidarietà dopo il matrimonio: coinvolti due ospedali

Pochi giorni fa Matteo Politano si è sposato con la sua Alessandra. I due hanno pubblicato sui social un messaggio con riferimenti a un doppio gesto di beneficenza: "Grazie a voi verranno finanziati questi due progetti: realizzeremo una medicheria avanzata presso l'Ospedale Pediatrico di Napoli e renderemo più umana e accogliente la sala d'attesa nel reparto grandi ustioni dell'Ospedale Santobono".

