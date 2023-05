FOTO - Kvaratskhelia, i complimenti della Dinamo Batumi: "Convinti che ti aspettano vittorie più grandi"

Anche la Dinamo Batumi, il vecchio club di Khvicha Kvaratskhelia, si congratula col Napoli, e ovviamente in particolar modo col georgiano.

Anche la Dinamo Batumi, il vecchio club di Khvicha Kvaratskhelia, si congratula col Napoli, e ovviamente in particolar modo col georgiano, per lo Scudetto appena conquistato: "Congratulazioni per aver vinto il campionato! Siamo orgogliosi di te e crediamo che ti aspettino vittorie ancora più grandi".