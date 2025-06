De Bruyne: “Io e il Napoli stessa ambizione! Progetto giusto, la mia famiglia entusiasta!"

Kevin De Bruyne è ufficialmente da giovedì un nuovo giocatore del Napoli. L’annuncio è stato dato dal presidente Aurelio De Laurentiis con un tweet che ha immediamente infiammato la piazza, seguito poi dalla conferma sui social da parte del centrocampista belga.

I canali ufficiali della SSC Napoli hanno riportato alcune dichiarazioni del fuoriclasse ex Manchester City: "Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione. Penso che sia il progetto giusto per me e mi impegnerò affinché possa dare il mio contributo per vincere. Dopo 10 anni in Inghilterra, questa per me è un’esperienza nuova. Io e la mia famiglia siamo entusiasti e non vediamo l’ora di iniziare a viverla".