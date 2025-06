Video Guardiola, discorso da brividi all'ultima di De Bruyne: "Senza di te era impossibile"

All'ultima gara di Kevin De Bruyne con la maglia del Manchester City Pep Guardiola ha tenuto un discorso da brividi a tutta la squadra, dedicato al centrocampista belga, a cui poi ha dato un abbraccio molto caloroso. Le immagini (dal minuto 9 circa) arrivano direttamente dal canale ufficiale del club inglese, in cui si vede Guardiola parlare così alla squadra:

"Fatemi dire una cosa prima che andiate in campo. Kevin, grazie mille. Senza di te non sarebbe stato possibile fare ciò che abbiamo fatto insieme a te e ai tuoi compagni di squadra. Io sono sicuro che oggi faremo di tutto per rendere questo giorno un giorno speciale, per raggiungere quello che dobbiamo (la Champions Leauge, ndr) e per giocare la competizione che ci appartiene".