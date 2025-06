Gazzetta snobba De Bruyne, Alvino: “Soffre nel raccontare club e città dominanti!”

Questa mattina La Gazzetta dello Sport in prima dedica ampio spazio a Frattesi blindato dall'Inter mentre la notizia di De Bruyne ufficiale al Napoli appare di spalla tra l'altro con riferimento a Osimhen che sta diventando "un problema per il Napoli" dato che non è stato ancora ceduto. A commentare la prima è stato sui social il giornalista Carlo Alvino.

"Prima pagina Gazzetta. Ma cosa vi aspettavate? Ancora una volta l’altra Italia, quella di questo giornale, dimostra la sua faccia peggiore, quella che soffre nel dover raccontare un Napoli ed una Napoli sempre più forte, sempre più dominante, sempre più cosmopolita. Una narrazione tossica unidirezionale e discriminatoria nei confronti di un club e di una città! Chi sempre mente, vergogna non sente!".