Musah, il Napoli riflette. Repubblica: "Non è così certo l'addio di Anguissa"

Diretto e senza filtri, Antonio Conte. Come sempre, il tecnico, intervistato da Sky, s'è espresso con parole che non hanno bisogno di interpretazioni. Ha ricostruito il rapporto col club azzurro, assicurando che non ha mai pensato di andare alla Juventus, poi s'è confrontato con De Laurentiis ed ha deciso di proseguire per il secondo atto di un progetto che ha bruciato le tappe. Il Napoli ha vinto lo scudetto al primo colpo e non ha certo intenzione di fermarsi adesso, scrive Repubblica raccontanto delle strategie sul mercato per rinforzare la rosa dopo il colpo De Bruyne:

"Cambierà pure la tempistica: alcuni (non tutti) innesti arriveranno in occasione del ritiro a Dimaro-Folgarida (ieri sopralluogo del vice Stellini): la trattativa per lo spagnolo Juanlu Sanchez del Siviglia procede spedita. Manca ancora l’intesa con il club andaluso (la differenza è di 4 milioni di euro), ma il diesse Manna è convinto di spuntarla perché ha il sì del giocatore. Il Napoli riflette sull’operazione Musah: non c’è l’intesa finale sui bonus col Milan che chiede un ulteriore sforzo. Se ne riparlerà probabilmente lunedì anche perché Anguissa non è più così sicuro di partire. Capitolo attaccanti. Darwin Nunez è una tentazione importante ed è uno degli obiettivi assieme a Lorenzo Lucca dell’Udinese".