FOTO - Lavezzi è a casa dopo l’incidente, il fratello: "Smettetela di inventare scemenze!"

Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, si trova a casa sua e non in un centro di riabilitazione per disintossicarsi da dipendenze.



Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, si trova a casa sua e non in un centro di riabilitazione per disintossicarsi da dipendenze. La notizia del ricovero era stata diffusa dai media argentini nelle ore successive al misterioso incidente che aveva reso necessario il suo ricovero in ospedale con una clavicola fratturata. A sostenere che il Pocho si trova a casa, è il fratello Diego, che ha pubblicato una foto dell'ex azzurro mentre dorme sul divano abbracciando un cuscino. A corredo dello scatto una frase che smentisce le voci sul ricovero per disintossicarsi: "Smettetela di inventare scemenze. Rispetto per lui e per la famiglia. Ricoverato, che palle! Parliamo del nostro Paese che adesso è messo veramente male!".