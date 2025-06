Per il ruolo di centravanti Conte ha un primo nome sulla lista

Il preferito per l'attacco di Antonio Conte è Darwin Nuñez. Questo è quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto sulla trattativa per l'attaccante del Liverpool: "Lì davanti, il preferito resta sempre lui: Darwin Nuñez. Il sogno di Conte, il numero 9 moderno. Il Napoli non si è mai tirato indietro, ha continuato a sondare, ad ascoltare, a studiare.

Anche in questa settimana ci saranno nuovi contatti con il Liverpool, per capire margini e condizioni. L’ingaggio è alto, il cartellino pesa, ma la volontà del giocatore conta. E a Darwin Napoli piace. Piace l’idea, il progetto, l’opportunità di rinascita, anche perché il Liverpool gli ha fatto capire che è disposto a sacrificarlo. E se ci sarà anche un minimo spiraglio per provarci davvero, il club di De Laurentiis si farà trovare pronto".