Osimhen non andrà alla Juve: questa la destinazione più probabile

Niente Juventus per Victor Osimhen. Il Corriere dello Sport oggi in edicola prova a fare il punto sul futuro dell'attaccante nigeriano, escludendo le ipotesi Liverpool, Juventus e Galatasaray, e indicando invece l’Al Hilal in Arabia Saudita come destinazione più concreta per il futuro del centravanti classe '98 di proprietà del Napoli:

"Il futuro dunque sempre più indirizzato verso l’Arabia Saudita. Verso l’Al Hilal, che gli ha messo sul tavolo un’offerta da capogiro: contratto triennale da 40 milioni di euro netti a stagione, più un’opzione per un quarto anno, per un totale di 160 milioni in un quadriennio. Una via d’uscita concreta per il Napoli, che spera così di incassare i 75 milioni della clausola rescissoria valida per l’estero, chiave per completare il restyling dell’attacco".