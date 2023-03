FOTO - Pogba riconosce il ritorno disastroso alla Juve sui social: tifosi arrabbiati

Appena 35 minuti in campo, divisi su due partite. Per il resto, il lungo percorso di rientro dall'infortunio e poi l'esclusione per motivi disciplinari

Appena 35 minuti in campo, divisi su due partite. Per il resto, il lungo percorso di rientro dall'infortunio e poi l'esclusione per motivi disciplinari col Friburgo. Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus, finora, è stato un autentico disastro. A mostrarsene consapevole, almeno sui social, lo stesso centrocampista francese, che ha pubblicato nel pomeriggio una sua immagine in bianco e nero con una didascalia molto semplice: "Reset".