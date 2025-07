L'Udinese saluta Lucca: "Grazie Lorenzo, con noi hai brillato e sei cresciuto"

L'Udinese ha salutato Lorenzo Lucca. Venti gol in due campionati di Serie A per il nuovo attaccante del Napoli. Il club bianconero lo ha così salutato e ringraziato sui social: "Grazie Lorenzo! 75 partite, 23 gol, tante emozioni. Con la nostra maglia sei cresciuto, hai brillato e ti sei conquistato anche l’Azzurro 🇮🇹 In bocca al lupo per il tuo percorso", si legge nel post.

Il Napoli aveva ufficializzato questa mattina l'arrivo dall'Udinese di Lorenzo Lucca. "Benvenuto Lorenzo" ha scritto su X il presidente Aurelio De Laurentiis. Il giocatore ieri a Roma ha sostenuto le visite mediche e questa mattina è già in campo per allenarsi con Conte. Affare in prestito oneroso a 9 milioni con riscatto a 26. Contratto fino al 2031 per il giocatore. "La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall'Udinese Calcio", la nota del club.