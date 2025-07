Valentina DL spiega l'errore sulle nuove maglie, i tifosi apprezzano: "Degna erede del padre!"

Valentina De Laurentiis oggi nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club ha parlato anche del refuso sul logo di certificazione di autenticità delle nuove maglie: "Ieri è diventato virale un refuso presente sul logo di certificazione di autenticità delle maglie home e away appena lanciate, e che è presente anche sulle divise dei portieri. Potrei cercare scuse, o correggerlo nel resto della produzione. Ma invece preferisco lasciarlo così com’è, trasformandolo in un’occasione per lanciare un messaggio: chi lavora può inciampare. L’importante è trovare subito una soluzione, se possibile, o trarne un insegnamento.

Quel refuso renderà le nostre divise ancora più “umane” e forse, in un certo senso, uniche. Vorrei che diventassero quasi un messaggio ai più giovani, che spesso hanno paura di agire e di mettersi in discussione per il timore di trovarsi di fronte a un patibolo, spesso virtuale. È proprio quando si cade, invece, che ci si rialza, si cresce e si vive. Come fa da secoli la nostra città, che “nu’ mmore, è vviva… Ancora".

Parole che sono state accolto in maniera positiva dai tifosi azzurri. Sui social, infatti, in tanti hanno elogiato la comunicazione di Valentina De Laurentiis: "Questa Donna è degna Erede del Talento del padre", è uno dei tanti commenti al nostro post con le parole della responsabile dell'area merchandising e licensing del Napoli. "Dovrà essere la futura Presidente del Napoli", si legge ancora.