FOTO - Pranzo d'addio per Demme? Lo scatto pubblicato da Starace

L'addio di Diego Demme al Napoli sembra ormai prossimo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'addio di Diego Demme al Napoli sembra ormai prossimo. Il centrocampista italo-tedesco sembra destinato a trasferirsi a breve all'Hertha Berlino in Zweite Bundesliga. Dopo l'indizio social di oggi, un altro indizio è stato lasciato su Instagram dal magazziniere del Napoli Tommaso Starace che ha pubblicato una foto di gruppo a pranzo con alcuni membri dello staff azzurro e alcuni calciatori. Tra questi, oltre al capitano Giovanni Di Lorenzo, proprio Demme che in quell'occasione avrebbe pranzato probabilmente per l'ultima volta con i campioni d'Italia.