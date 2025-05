Cies, migliori centrocampisti offensivi: McTominay 5°, ad un passo dalle super-stelle

Il CIES (istituto indipendente di studi sportivi) ha stilato la top 20 dei centrocampisti offensivi più influenti di sessanta leghe in giro per il Mondo. A vincere la classifica è stato Florian Wirtz del Bayer Leverkusen, in base all'analisi dei dati forniti dai partner dell'osservatorio calcistico. A completare il podio ci pensano Cole Palmer, del Chelsea, e Jude Bellingham, di proprietà del Real Madrid, sebbene quest'ultimo non abbia replicato la stagione top dell'anno precedente. Quarto è Jamal Musiala, del Bayern Monaco, poi c'è il primo "italiano".

Ed è Scott McTominay, del Napoli, miglior giocatore del nostro campionato e decisivo per la lotta Scudetto, con la rovesciata che ha dato, di fatto, il quarto Tricolore agli azzurri. Nella classifica ci sono, forse impropriamente, anche altri due del nostro campionato: cioè Ademola Lookman, decimo in classifica, e Charles De Ketelaere, dodicesimo. Entrambi si piazzano comunque davanti a due mostri sacri come Bernardo Silva e Martin Odegaard, rispettivamente del City e dell'Arsenal, oltre al finalista di Champions Doué.

Centrocampisti offensivi

1) Florian Wirtz

2) Cole Palmer

3) Jude Bellingham

4) Jamal Musiala

5) Scott McTominay

6) Morgan Gibbs White

7) Francisco Trincao

8) Mikkel Damsgaard

9) Dominik Szoboszlai

10) Ademola Lookman

11) Romano Schmid

12) Charles De Ketelaere

13) Bernardo Silva

14) Martin Odegaard

15) Desiré Doué

16) Hans Vanaken

17) Ezequiel Barco

18) Evann Guessand

19) Matheus Cunha

20) Eberechi Eze