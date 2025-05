Foto "Dare tutto, chiedere tutto”, Conte presenta il suo libro col Vesuvio e il Golfo sullo sfondo

vedi letture

Da martedì 27 maggio è disponibile in tutte le librerie e piattaforme digitali "Dare tutto, chiedere tutto", il nuovo libro scritto da Antonio Conte insieme a Mauro Berruto, ex commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo. Fresco vincitore dello scudetto con il Napoli, il tecnico ha pubblicizzato sui social il suo nuovo libro con il Vesuvio e il Golfo di Napoli sullo sfondo: “Dare tutto, chiedere tutto” non è solo un libro sullo sport.

È un manifesto sulla leadership, sull’impegno, sull’esempio. Parte dai campi della Serie A, dai ritiri estivi, dalle competizioni internazionali, ma guarda molto più lontano: a tutte le situazioni in cui qualcuno guida un gruppo. In un’azienda, in una scuola, in un reparto ospedaliero. Ovunque ci sia bisogno di responsabilità e visione. “Dare tutto, chiedere tutto” è disponibile in libreria e negli store online”.