Foto Juan Jesus attaccato dopo il commento ironico a Biasin: "Sempre rispettata l'Inter!"

Un commento di Juan Jesus sotto un post di Fabrizio Biasin è diventato virale. "Ora dillo senza piangere", aveva scritto il difensore brasiliano. Che per quel commento ha subito gli attacchi dei tifosi interisti. E così l'ex nerazzurro si è sfogato sui social: "A tutti i tifosi interisti che mi stanno scrivendo - e alcuni anche con toni fuori luogo - chiarisco subito: il mio commento era rivolto a un giornalista, punto. Non accetto che si manchi di rispetto al nostro percorso e alle nostre VITTORIE. Ho sempre portato rispetto all'Inter, anche dopo tutto quello che è successo l'anno scorso.

Ho fatto il mio dovere fino all'ultimo giorno e non ho mai sputato nel piatto in cui ho mangiato. Ma attenzione: il rispetto deve essere reciproco. Nel mio commento non c'è nessun attacco alla squadra, e chi legge altro lo fa in malafede o per creare polemica. Non permetto a nessuno di mettermi in bocca parole che non ho detto. Siate onesti e lucidi quando leggete. Io rispetto tutti, imparate anche ad accettare le sconfitte"