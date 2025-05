Striscione ironico per Criscitiello e Palmeri che ironizza sui social: "Sono nella festa!"

"No vabbè, non ho parole. Sono entrato in una festa Scudetto con striscione dedicato. Beh, ma che vuoi chiedere diu più. Una cosa solo forse: si scrive Palmeri senza la i in mezzo",con un post ironico il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, ieri a Piazza Plebiscito a seguire la festa Scudetto, ha mostrato sui social uno striscione con riferimento a lui e Michele Criscitiello per il siparietto a fine mercato di gennaio.

"C'è Garnacho? No. C'è Adeyemi? No. C'è Maximin? No. Criscitiello Palmeri, c'è il 4...", il testo dello striscione che ricorda quello sfottò alla chiusura della finestra estiva. "Scusi lei è Garnacho? No, niente. Lei è Adeyemi? No, niente. Non si riapre questo mercato, è andata così. Aspetta...Saint-Maximin? No? Niente, niente. C'è Okafor". fu lo sfottò di Tancredi Palmeri per le operazioni che il Napoli aveva impostato nel mese di gennaio ma che non era riuscito a concludere per diversi motivi.