Allegri in pole, Pioli subito dietro e il retroscena su Fabregas: le ultime sull'eventuale post-Conte

In casa Napoli si guarda già oltre Antonio Conte. L’incertezza sul futuro del tecnico salentino spinge Aurelio De Laurentiis a valutare opzioni alternative per la panchina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista è quello di Massimiliano Allegri, allenatore esperto e vincente, da sempre stimato dal presidente azzurro e reduce dalla separazione con la Juventus. Proprio alla Juve ha condiviso il percorso con l'attuale direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, un dettaglio che potrebbe facilitare l’operazione.

In seconda fila resta Stefano Pioli, fresco di addio al Milan e profilo gradito per la sua esperienza e il suo stile di gioco. Curioso anche il retroscena che riguarda Cesc Fabregas: l’ex centrocampista, oggi tecnico del Como, sarebbe stato sondato prima di confermare la sua permanenza in Lombardia. Il futuro di Conte resta dunque un rebus, ma il Napoli si muove per non farsi trovare impreparato.