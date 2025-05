Lo sfogo di Garnacho, da possibile Campione d'Italia ad una "stagione di m..."

"Ovviamente è difficile per tutti dopo questa stagione, che è stata una merda". Le parole di Alejandro Garnacho dopo la finale di Europa League rappresentano il sentimento vissuto in un'annata quantomeno complicata. Perché a gennaio l'argentino aveva già dato il proprio assenso per andare a giocare al Napoli, a novanta minuti - questa sera - dal vincere la Serie A, con la Champions League come vetrina per la prossima stagione. "Non abbiamo battuto nessuno... Fino alla finale ho giocato tutte le partite, ho aiutato la squadra. Oggi, giocare 20 minuti... non lo so. Futuro? Questa partita ha un impatto, ma la stagione in sé e la situazione nel club... cercherò di godermi l'estate e vedere cosa succederà dopo".

Amorim da par suo ha risposto piccato. Spiegando che la scelta è stata messa in atto per il gol sbagliato nella semifinale precedente. Detto che probabilmente non è solo questo il motivo dell'esclusione, Garnacho ora si trova davanti a un bivio ed è anche semplice - scrive Tuttomercatoweb.com - capire quale sarà la direzione da intraprendere. Cioè quella di andare via, con sei mesi di ritardo, per evitare un'altra stagione da subentrato. Si può comunque eccepire che Garnacho ha giocato 51 partite, con 3570 minuti in campo. Tutto vero, in una formazione che ha vinto zero titoli e, soprattutto, può arrivare quant'ultima in Premier League, perdendo la finale di Europa League contro l'unica sotto che non retrocederà: il Tottenham, appunto.