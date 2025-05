La risposta ironica di Meret agli haters: sui social la coppa… e una sedia!

Una foto ironica. La gioia per la vittoria dello scudetto e anche qualche emoji particolare. Ognuna ha il proprio significato. Alex Meret posta la coppa che significa scudetto, ma anche una sedia. Che è una risposta ironica è intelligente alle tante, troppe critiche che il portiere del Napoli ha ricevuto nel corso di questi anni.

Non sono mancati haters che sui social lo hanno criticato per qualche goal subito o per qualche errore. Eppure Meret si è sempre contraddistinto per una costanza di rendimento notevole che lo ha portato a diventare per due volte in tre anni campione d’Italia con la maglia del Napoli. E ora è Meret, proprio lui, a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.