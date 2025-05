La notizia clamorosa su De Bruyne passata sotto silenzio prima del Cagliari

vedi letture

La notizia passata sotto silenzio nel pre-partita della gara fondamentale con il Cagliari: il Napoli ha in pugno Kevin De Bruyne. A diffondere l'indiscrezione di mercato è stato Gianluca Di Marzio di Sky Sport 24. Nelle ultime ore, infatti, secondo l'esperto di mercato il belga ha sciolto tutte le riserve e ha dato apertura totale al Napoli. Anche a livello familiare è arrivato l'ok e questo era l’ultimo ostacolo al possibile sì del belga che ha salutato il Manchester City dopo aver scritto la storia.

De Bruyne ha dato l'ok, la famiglia ha dato l'ok. E adesso si è entrati nel vivo della trattativa economica e sono state fatte le richieste più dettagliate e più importanti. Si parla di dettagli economici ed è il presidente Aurelio De Laurentiis che deve decidere se accettare ora tutte le garanzie e tutte le cifre in ballo per portare De Bruyne in Serie A. Il pallino, adesso, è in mano al Napoli per chiudere per il fuoriclasse belga che martedì contro il Bournemouth ha giocato la sua ultima partita in casa con la maglia del Man City, titolare e con la fascia di capitano al braccio, ricevendo un tributo emozionante da parte dei tifosi e dai suoi stessi compagni di squadra, oltre che da Guardiola, in lacrime per l’addio del belga.