Rai, Perillo: "Approccio perfetto e due perle di Lukaku-McTominay! 10 e lode ai tifosi..."

Il giornalista Rai Antonello Perillo, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria dello Scudetto del Napoli: "Campioni d’Italia, campioni d’Italia, campioni d’Italia, campioni d’Italia. Il Napoli ha conquistato il quarto Scudetto della sua Storia. Due autentiche perle, due gioielli firmati McTominay e Lukaku hanno regalato il tricolore agli azzurri, letteralmente trascinati da un’intera città, dentro e fuori l’arena Maradona.

Partita interamente dominata dai ragazzi di Conte, che non hanno sbagliato approccio, controllando il gioco e premendo sull’acceleratore tutte le volte che andava fatto. Migliore in campo sicuramente uno scatenato McTominay , sontuoso in ogni giocata è fantastico in occasione del gol che ha sbloccato la sfida. Particolari note di merito anche per Lukaku, per la rete e per le sportellate con i difensori sardi, per un attentissimo Rrahamani , autentico leader della difesa. Ma sono stati tutti bravi. 10 e lode alla tifoseria, per i cori, la passione e per la meravigliosa coreografia della mitica Curva B. Canta Napoli, Napoli in festa".