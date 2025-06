Foto Osimhen, scatto con rapper che indossa maglia Juve: a Torino i tifosi sognano

vedi letture

Indizi social o semplice coincidenza? Probabilmente la seconda, anche se il mondo bianconero da ore ha reso virale un post di Victor Osimhen e spera possa essere indicativo. L'attaccante di proprietà del Napoli, infatti, ha ricondiviso nelle proprie storie su Instagram un post di Odumodublvck, artista nigeriano che nella foto indossa una vecchia maglia della Juventus.

Uno scatto che ha fatto sognare i tifosi bianconeri dato che in passato Osi era stato accostato al club bianconero. Il Napoli ha fissato la clausola a 75 milioni ma è valida solo per l'estero. Intanto Osi aspetta altre offerte dopo aver rifiutato 40 milioni all'anno dall'Al-Hilal. Il Galatasaray, dove è stato in prestito quest'anno, resta sullo sfondo. Ecco le foto: