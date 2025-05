Palmeri: "Perché Guida AVAR di Inter-Lazio dopo quelle dichiarazioni sul Napoli? E' illogico!"

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha commentato le designazioni arbitrali del prossimo turno di campionato, in cui l'arbitro di Torre Annunziata Marco Guida è stato designato AVAR di Inter-Lazio. Il collega, su X, si è lamentato di questa decisione:

"Ma come può l’arbitro Guida a fare l’assistente Var in Inter-Lazio se ha dichiarato che non ha la serenità di arbitrare il Napoli per proteggere la famiglia? Questa è una designazione totalmente illogica. Non sono a prescindere contro Rocchi ma questa scelta è inspiegabile".