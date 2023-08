Pistocchi: "Napoli prima candidata allo Scudetto. Ha solo due incognite, ma resta la più forte"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha dato la sua griglia scudetto su Twitter, mettendo in pole il Napoli.

TuttoNapoli.net

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha dato la sua griglia scudetto su Twitter, mettendo in pole il Napoli: “Normalmente il ranking della serie A va fatto a rose chiuse e completate, ma già così un primo giudizio si può dare: il Napoli è la 1ª candidata allo Scudetto2023/24. Ha un impianto di gioco consolidato, ha tenuto Osimhen e acquistato giocatori molto funzionali. Due sole incognite:

1. Non sarà facile sostituire Kim, Natan è un giovane di grande qualità, aggressivo e tecnico, ma deve imparare a conoscere il calcio italiano. Molto probabilmente inizierà Juan Jesus, che ha una migliore abitudine nel fare coppia con Rrahmani.

2. Garcia non ha avuto molto successo nelle sue recenti esperienze: eredita una squadra che ha stravinto la serie A, non può permettersi errori. E deve evitare dichiarazioni che possono suscitare malumori, come quella sul Capitano.

La squadra però è molto forte, con alternative interessanti in tutti i reparti. Personalmente avrei preso Berardi per dare una alternativa di qualità in attacco a Politano, ma anche così il Napoli rimane la più forte”.