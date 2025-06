Kvaratskhelia a Sky: "Sento anche mio lo Scudetto! Ho visto tutte le partite, Napoli l'ha meritato"

Grande gioia in casa Paris Saint Germain per la conquista della prima, storica Champions League contro l'Inter, piegata con un roboante 5-0. Al termine della partita c'è però chi, come Khvicha Kvaratskhelia, ha la testa per pensare anche a qualcun altro. L'esterno georgiano, fresco campione d'Europa, nel corso dell'intervista post-partita dal campo ha dedicato anche un pensiero al Napoli e alla vittoria dello Scudetto, che ha detto di sentire come sua.

Ha detto Kvara a Sky Sport: "Considero davvero questo Scudetto come mio, perché sono stato a Napoli e ci ho giocato 70 partite, sono fiero di averli aiutati. Sono stati davvero incredibili, mi sono visto le loro partite e penso che meritassero di vincere il campionato. Sono orgoglioso e felice che i napoletani abbiano festeggiato".