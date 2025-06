Che errore della Gazzetta oggi in edicola: "Inter campione d'Italia"

Un errore che ha del clamoroso. Certo, una svista, perché tutti sanno che la squadra campione d'Italia è il Napoli e non l'Inter. Ma in un articolo pubblicato sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla dei nerazzurri campioni d'Italia. Ecco quanto si legge in un pezzo sulle qualificate in Champions League:

“Rispetto al passato non è più importante essere al vertice, tanto ogni squadra ne incontra due di ciascuna fascia per definire le 8 avversarie del gruppo. L’Inter campione d’Italia è in prima; Atalanta e Juve in seconda; il Napoli in terza (per ranking Uefa)”.