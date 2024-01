Pistocchi scettico su Samardzic: “Il gioco potrebbe non valere la candela…”

Lazar Samardzic è sempre più vicino al Napoli. Il noto giornalista Maurizio Pistocchi, su X, si esprime così sul talento serbo dell’Udinese

Lazar Samardzic è sempre più vicino al Napoli. Il noto giornalista Maurizio Pistocchi, su X, si esprime così sul talento serbo dell’Udinese: “La cosa più divertente del mercato di gennaio sarà la trattativa per Samardzic, giocatore interessante ma che su 54 partite disputate in serie A è stato un campo per 90’ solo 7 volte. Aggiungo che segna poco -7 gol, media 0.12 a partita - l’Udinese valuta il suo cartellino 20mln€ e il papà pretende una commissione astronomica-si narra che sia stato questo il motivo per cui è saltato il trasferimento all’Inter. Insomma, alla fine il gioco potrebbe non valere la candela”.