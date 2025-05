Video Napoli-Cagliari, l’attesa di Geolier: “Sto così fino a domani sera”

Napoli si prepara alla grande festa scudetto. In caso di successo contro il Cagliari domani sera in un Maradona nuovamente sold out, la squadra di Antonio Conte si cucirà addosso il quarto scudetto, il secondo in tre anni.

Manca l’ultimo passo per la conquista di un tricolore che sembrava quasi impossibile da ipotizzare ad inizio stagione. La città è in trepidante attesa e anche Geolier non vede l’ora che si giochi questa partita. Il rapper ha postato sui social un video emblematico con la seguente didascalia: “Sto così fino a domani sera".